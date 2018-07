Oud gemeentehuis kan nog 300 jaar mee 04 juli 2018

Een team klimmers van Monumentenwacht Oost-Vlaanderen inspecteerde gisteren de gevels van het oude gemeentehuis op de Markt van Wetteren. In mei bleken enkele grote brokken natuursteen aan het gebouw uit 1873 los te zitten. Ze werden toen preventief uit de gevel gehaald.





Gisteren werd het hele gebouw van in de nok van het dak gecontroleerd. De natuursteen uit de mijnen van het Noord-Franse Euville werden vaak gebruikt onder druk van toenmalig Koning Leopold II die aandelen in de mijn had. Maar eigenlijk is de kalksteen niet geschikt als buitensteen. "Door regen, roest en vorst komt op sommige plaatsen de metalen verankering los en door de druk barsten de stenen op sommige plaatsen. Die halen we nu voor de veiligheid weg", weet Philippe Decavel van Monumentenwacht. "Het gebouw zelf is robuust en kan zeker, mits de nodige zorg, nog 300 jaar mee", besluit Philippe. Op termijn wil Wetteren de hele gevel restaureren. (DVL)