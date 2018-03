Optiekzaken behalen 'Opticien voor de Wereld' label 15 maart 2018

Licht voor de Wereld reikt op 15 maart het label 'Opticien voor de Wereld' uit aan Optiek Nijs uit Herzele, optiek Maudens uit Wetteren en optiek Van Der Linden uit Zele. Hiermee maken ze deel uit van een groep van 25 geëngageerde opticiens die de Belgische ngo helpt om kinderblindheid te bestrijden in Afrika. Om het label te behalen, gaat een optiekzaak het engagement aan om Licht voor de Wereld op jaarlijkse basis financieel te ondersteunen. Met hun bijdrage zorgen de optiekzaken ervoor dat Licht voor de Wereld in Afrika aan de slag kan. "We leiden gemeenschapswerkers op die kinderen met oogproblemen tijdig opsporen. Lokale oogartsen opereren kinderen met cataract. Om hun restzicht optimaal te benutten, krijgen de kinderen vervolgens visuele therapie. We verdelen ook brillen en andere visuele hulpmiddelen zoals een loep of handtelescoop. Verder zorgt de ngo ervoor dat kinderen met een blijvende visuele beperking samen met ziende leeftijdsgenootjes naar school gaan", laat Lien Grimonprez weten.





(FEL)