Oppositie bepaalt of gemeenteraad in Wetteren vanavond doorgaat Didier Verbaere

26 maart 2019

14u02 4 Wetteren Vanavond om 19.30 uur komt de gemeenteraad in Wetteren samen maar het is de oppositie die zal bepalen of deze zal doorgaan. Door een onverwachtse operatie van schepen Katrien Claus (CD&V) is de meerderheid haar krappe meerderheid immers kwijt. Als de oppositie vanavond opstapt, dan kan de raad niet rechtsgeldig doorgaan. “We hopen op wat menselijkheid en gezond verstand”, laat schepen Katrien Claus weten vanop haar revalidatie bed na een onverwachte rugoperatie.

Wetteren wordt momenteel bestuurd door CD&V, Groen&Co, Eén Wetteren en Sp.a. Samen hebben ze een krappe meerderheid van 15 op 29 zetels. Maar vanavond zit het bestuur door de plotse operatie van schepen Katrien Claus dus slechts met een minderheid van 14 op 29 zetels rond de tafel. Katrien werd vorige maandag op spoed opgenomen na rugproblemen en meteen geopereerd aan de rug. Ze is pas sinds gisteren thuis. Als de oppositie vanavond beslist om op te stappen, dan kan de gemeenteraad niet doorgaan dus. Het reglement zegt immers dat minstens de helft plus één raadsleden aanwezig moet zijn.

“Voor mij is het onmogelijk om vanavond aanwezig te zijn. Ik zou wel willen maar het gaat echt niet”, zegt Katrien Claus. Er werd nog onderzocht om haar via videoconferentie te laten deelnemen maar ook dat is niet rechtsgeldig. “Ik heb al gebeld naar verschillende mensen in de oppositie om hun gezond verstand te gebruiken en de gemeenteraad toch te laten doorgaan. Politiek is keihard maar ik hoop toch op wat menselijkheid en begrip voor mijn situatie. We moeten tenslotte nog zes jaar samen verder werken”, zegt Claus. “Ik hoop dus op een geste van de voltallige oppositie. Of toch een deel ervan”, zegt Claus.

Als de raad wordt geschrapt vanavond, dan kan het bestuur volgende week een nieuwe gemeenteraad samenroepen. Dat kan zelfs zonder oppositie dan. Bij de oppositie willen de partijen afwachten tot vanavond. “We gaan ons constructief opstellen, maar we gaan afwachten wat vanavond zal gebeuren”, zegt Tony van Heuverswyn (Open Vld). “We hadden dit na de verkiezingen al voorspeld dat een krappe meerderheid voor problemen kan zorgen”. Andere partijen (N-VA en Vlaams Belang) in de oppositie, konden we nog niet bereiken.

Meer over Katrien Claus

politiek