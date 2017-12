Opnieuw ongeval aan inrit Frunpark 02u29 0 Didier Verbaere Deze Peugeot werd in de flank gegrepen aan de inrit van het Frunpark in Wetteren. Wetteren Aan de in- en uitrit van het shoppingcentrum Frunpark op de Oosterzelesteenweg in Wetteren blijven de ongevallen zich opstapelen.

Vorige week dinsdag donderde nog een BMW van een autotransportwagen toen de chauffeur plots moest stoppen voor een wagen. En gisteren was het opnieuw prijs en knalde een chauffeur in de flank van een wagen die de oprit wou inslaan. De man uit Serskamp reed richting Wetteren en kon de inrijdende wagen niet meer ontwijken. Twee jonge inzittenden van de aangereden wagen werden preventief onderzocht door de ambulanciers maar niemand raakte gewond. Beide wagens moesten worden getakeld en ook de politie, die de vaststellingen kwam doen, had even bijstand nodig. Door een defecte batterij konden ze niet meer vertrekken. Gelukkig was hun vertrouwde garage slechts honderden meters verderop en konden ze snel geholpen worden. (DVL)