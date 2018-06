Opnieuw handtas afgerukt 05 juni 2018

02u44 1

Opnieuw werd in het centrum van Wetteren een oudere vrouw het slachtoffer van een grijpdiefstal. Vrijdagmiddag om 13.40 uur werd haar handtas in de Langestraat afgerukt. De dader liep weg. Vorige maandag werd in de Korte Kouterstraat een soortgelijke diefstal gepleegd, evenals als op 22 maart en 1 mei. Toen werd de dader wel geklist door omstanders. Die persoon zit sindsdien in de gevangenis. Er is dus een tweede dader of een kompaan aan de slag. De politie onderzoekt de feiten en getuigen kunnen zich melden via pz.wlw@police.belgium.eu. (DVL)