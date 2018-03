Open Vld zoekt vrouwen voor eigen afdeling 16 maart 2018

Open Vld Wetteren start een vrouwenafdeling. Dat lanceerde de partij naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag, met als thema "vrouwen en mannen zijn overal gelijkwaardig". "Ook in de politiek zijn vrouwen en mannen gelijkwaardig. Zo is er al een verplichting om evenveel vrouwelijke als mannelijke kandidaten te hebben op een lijst. Met Open Vld Wetteren streven we naar meer vrouwelijke verkozenen. Via de Open Vld-vrouwenafdeling willen we meer vrouwen bereiken én aanmoedigen om de stap naar de gemeentelijke politiek te zetten", zegt Tony Van Heuverswyn van Open Vld. Wie zich geroepen voelt om mee te denken en zich wil engageren kan dit melden via info@openvldwetteren.be met als onderwerp "vrouwendag".





(DVL)