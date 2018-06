Open Vld stuurt kat naar eerste verkiezingsdebat 07 juni 2018

Open Vld stuurde ondanks beloftes geen mandataris naar het eerste verkiezingsdebat en tafelgesprek van de vzw Kwets in Wetteren. In een persbericht zegt de partij verrast te zijn dat hun deelname werd aangekondigd.





"Wij hebben nooit formeel bevestigd aangezien de lijst met gespreksonderwerpen op het laatste moment drastisch werd aangepast. We vonden de samenstelling van de debattafel niet objectief en zien de meerwaarde niet in een discussie waarin CD&V nogmaals mag beloven wat ze allemaal zullen doen. Als partij kijken wij vooruit en we zullen op eigen kracht ons programma aan de kiezer voorleggen", aldus Open Vld.





Vzw Kwets neemt akte van de weigering. "De deelname van raadslid Niko Piscador was nochtans tweemaal bevestigd en onze thema's zoals sociaal beleid, immigratie en vluchtelingen, veiligheid, stadsvernieuwing, cultuur en sport zijn onderwerpen die Open Vld steevast in haar eigen communicatie opneemt. Wij voelen ons niet aangesproken dat we subjectief zijn en we beschouwen de insinuatie als zou Kwets een verborgen agenda erop nahouden als onbeleefd, ongepast, respectloos en beledigend", aldus Piet De Keulenaer van Vzw Kwets. Op 20 juni is er een tweede tafelgesprek met vertegenwoordigers van Eén, N-VA en Groen&Co. Open Vld is er nog steeds welkom. (DVL)