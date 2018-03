Open Vld strikt tattoo-artiest Gino 10 maart 2018

Tattoo-artiest Gino De Wit uit de Van Cromphoutstraat krijgt een plaatsje op de lijst van Open Vld voor de verkiezingen van oktober. Gino is één van de bekendste tatoeëerders van het land. "Ik wil een deel van mijn tijd besteden aan de verbetering van ons centrum, want ik erger me al jaren blauw aan het gebrek aan gratis parkeerplaatsen. Ook de geldverspilling moet volgens hem stoppen. "Ik sta jaren middenin het gewone volk en weet hoe hard velen moeten werken en sparen om zich iets te gunnen. Wetteren heeft ondernemers nodig en mensen met verstand van economie en financiën." (DVL)