Open Vld-fractie keurt ontslag Niko Piscador goed en trapt na Didier Verbaere

22 januari 2019

17u30 0 Wetteren De Open Vld-fractie in Wetteren heeft het ontslag van Niko Piscador goedgekeurd en opvolger Paul Lauwers aangesteld als nieuw raadslid voor de gemeenteraad. Maar de liberalen en raadslid Piscador gaan niet bepaald als vrienden uit elkaar.

Niko Piscador werd in 2007 verkozen als Respect-kandidaat maar werd niet herkozen in 2012. Later werd hij als opvolger opgevist in de gemeenteraad. “Maar op 14 oktober moest hij finaal zijn stemmen delen met zijn zus Ira Lina die op de NVA-lijst stond. Zij legde de eed af voor N-VA. Een openlijke keuze van Niko maar voor deze gang van zaken kan hij niet op begrip rekenen”, klinkt het bij de liberalen. “Niko heeft zijn eigenzinnige campagne gevoerd die constant gekenmerkt werd door het electoraal conflict met zijn zus. We hebben daarop heel wat negatieve reacties gekregen”, zegt fractieleider Walter Govaert.

“Dit scenario doet denken aan een aantal ex-Vld-leden die op de lijst van ÉÉN figureerden. Hierdoor ontbraken we 285 stemmen om Open Vld terug als grootste partij op de kaart te zetten na 12 jaar gestadige achteruitgang”, besluit Govaert. Op de avond van de installatie van de gemeenteraad vorige week in Wetteren liet Niko Piscador in een brief weten dat hij verzaakte aan zijn mandaat. Naar eigen zeggen om professionele redenen.

