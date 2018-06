Opbrengst stratenloop naar Sint-Lodewijkscollege 28 juni 2018

Morgen zal om 16 uur voor de vijftiende keer de Calipage Run plaatsvinden in het centrum van Wetteren. Voor de jubileumeditie wil de organisatie daarom iets speciaals doen voor het Sint-Lodewijkscollege, dat jongeren met een motorische beperking dagelijks opvangt en onderwijs en begeleiding aanbiedt. "We gaan daarom onze opbrengst aan hen schenken, zodat ze ermee outdoor fitnesstoestellen kunnen kopen", zegt organisator Rik Ost. "Vorig jaar konden we zo 21.130 euro schenken aan het kinderkankerfonds. Dat heeft ons zo aangegrepen en voldoening gegeven dat we onmiddellijk beslisten om in Wetteren iets soortgelijks op poten te zetten." (JEW)