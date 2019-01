Opbrengst Eén Wetteren kerstmarkt voor PWO Didier Verbaere

13 januari 2019

De politieke partij Eén Wetteren heeft tijdens haar nieuwjaarsreceptie 250 euro geschonken aan het PWO, Permanent Welzijns Overleg. Dat was de opbrengst van de stand op de kerstmarkt in december. De nieuwe partij Eén veroverde tijdens de verkiezingen 10,8 procent van de stemmen en heeft drie zitjes in de gemeenteraad. Ze stappen ook mee in het bestuur en Dietbrand Van Durme legt woensdag de eed af als nieuwe schepen in Wetteren. Het PWO, dat haar 20ste verjaardag viert, vraagt ook een driemaandelijks overleg met het kersverse bestuur. Wim De Coene werd ook voorgesteld als nieuwe voorzitter van Eén Wetteren. Hij volgt Bert Maudens op.