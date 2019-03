Ook Zelfbediening Linda stopt ermee Didier Verbaere

22 maart 2019

17u57 0 Wetteren Twee dagen na buurtwinkel Twee dagen na buurtwinkel ‘Agnes’ , stopt ook zelfbediening Linda in de Molenstraat in Wetteren ermee. Zondag sluit ze de deuren van haar winkel na 23 jaar. “Ik heb 46 jaar non-stop gewerkt en ga nu genieten van wat rust en de matchen van AA Gent", lacht ze.

Buurtwinkels zijn met uitsterven bedreigt en daar ontsnapt ook het centrum van Wetteren niet aan. Vandaag nog sloten Sabine en Alain hun winkel op de Wegvoeringstraat. En zondag doet ook Linda De Bruycker (60) voor het laatste de deuren van Zelfbediening Linda voor het laatst open. In een vrijwel lege zaak geniet ze van haar laatste werkdagen en krijgt ze massaal steun van haar trouwe klanten. Ze nam de buurtsupermarkt over in 1996. “Alles samen zal deze zaak een halve eeuw open geweest zijn. Ik word er 60 en werk sinds mijn 14de. Tijd om te genieten van het leven en wekelijks naar AA Gent te gaan”, zegt ze.

“Ik heb hier mooie tijden meegemaakt en ook zotte momenten. Zoals tijdens de treinramp in 2013 toen alle winkels gedwongen gesloten werden in de straat en het café naast de deur gewoon open kon blijven”, lacht ze. Als fan van Christoff werd ze op de 20ste verjaardag van haar zaak ook aangenaam verrast door de zanger. Hij kwam langs met een boeket bloemen. “Maar nu is hij op tour in Duitsland", lacht Linda.

“Maar ik kreeg al heel wat mooie afscheidskaartjes van de vele vaste klanten. Vooral oudere mensen uit de buurt. In de loop der jaren heb ik er heel wat weten vertrekken naar een rusthuis of zien overlijden”, zegt Linda. “De zaak wordt vanaf april door één van de broers va de Turkse buurtwinkel hier op het plein overgenomen. Zondag drinken we hier samen met de trouwe klanten een laatste glas”, besluit Linda.