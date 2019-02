Ook senioren Schelderust maken zich zorgen om klimaat Didier Verbaere

22 februari 2019

Niet enkel spijbelende jongeren maar ook senioren maken zich zorgen om ons klimaat. In het Woon Zorg Centrum Schelderust in Wetteren voerden enkele ouderen actie voor een proper milieu. Met zelfgemaakte borden en slogans vatten ze deze middag post aan de ingang van het rusthuis.

“Ook wij steunen de jeugd in hun protest. Ze hebben iets los gemaakt en ik vind dat ze groot gelijk hebben. Er moet nu actie komen eer het te laat is”, zegt bewoner Eddy Melkebeeck. “De jongste jaren hebben we al heel wat inspanningen geleverd”, zegt schepen van ouderenzorg Lieve De Gelder (CD&V). We hebben flessenwater vervangen door kraantjeswater en alle plastiek bekers en roerstokjes voor de koffie gebannen in het rusthuis. En we voorzien nog meer maatregelen.”