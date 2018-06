Ook nieuwe piste in onderzoek levert niks op TWEE JAAR NA VERDWIJNING JEAN VERCARRE (68) NOG STEEDS NERGENS KEN STANDAERT & JEFFREY DUJARDIN

21 juni 2018

02u45 0 Wetteren Een team van de recherche, een duikteam en de cel Vermiste Personen trok gisteren naar het Waalse Arville op zoek naar Jean Vercarre (68). Na twee jaar en vele zoekacties blijft het zoeken naar een naald in een hooiberg.

Twee jaar na de mysterieuze verdwijning van Jean Vercarre (68) uit de Kalkensteenweg in Wetteren brengt het nieuwe onderzoek dat gisteren plaatsvond in Wallonië niks op. In opdracht van de onderzoeksrechter waren de recherche, duikteams en de cel Vermiste Personen gisterenochtend richting Arville getrokken, een kleine deelgemeente van Saint-Hubert met een duizendtal inwoners. Daar was het buitenverblijf van Vercarre en zijn ex-partner Rolande V.R. (66) te vinden. De chalet, waar zij van 2001 tot 2003 effectief woonden, en de vijvers achter hun verblijf werden grondig doorzocht, zonder resultaat. De buren in Arville haalden gisteren herinneringen op voor de camera's van TV Oost, "Jean was een zeer sympathieke man", zegt buurvrouw Madeleine Collignon. "Iemand die iedereen te hulp stond. Met Rolande kwam ik ook goed overeen. Al was het duidelijk dat zij het met hem niet goed kon vinden. Ik hoorde hen vaak ruziemaken", zegt ze.





Volgens het gerecht is de vrouw, die eerst een enkelband droeg en nu vrij is onder voorwaarden, verantwoordelijk voor zijn verdwijning. Kort na Vercarres verdwijning werd ze in Melle opgepakt met een Roemeense arbeider. In haar wagen werd 40.000 euro cash gevonden. Van Vercarres rekeningen was al 180.000 euro verdwenen. Uiteindelijk konden de speurders nog zo'n 90.000 euro recupereren, maar de overgebleven som is mogelijk gebruikt om Vercarres huurmoordenaars te betalen.





Zij blijft haar onschuld uitschreeuwen en stelde in 2016 zelfs dat Vercarre een rustiger leven wou na een gevecht tegen kanker. "Volgens mijn cliënte is Jean verdwenen omdat hij een rustiger leven wilde na een hersentumor. Hij heeft de dood in de ogen gekeken. Dat zou op hem een enorme indruk hebben gemaakt", stelde haar advocate Nina Van Eeckhaut twee jaar geleden.





Citytrip

De man, een vader van twee zonen, zou volgens zijn ex-partner Rolande midden juni 2016 op citytrip naar het Duitse Aken vertrokken zijn, maar daar is hij nooit aangekomen. Hij verdween zonder spoor. Twee jaar lang zijn de speurders al op zoek naar Jean, maar ze blijven in het duister tasten. Zowel aan de woningen en tuinen van Vercarre en V.R. op de Kalkensesteenweg en op de Zuidlaan in Wetteren als in een café in Beveren werden al huiszoekingen uitgevoerd. Ook een waterput werd leeggezogen. Nooit werd iets gevonden dat kan wijzen op een misdrijf. Het lijkt een onmogelijke zaak te worden om de rustplaats van Jean te vinden. Toen hij van de radar verdween, verdween Rolande ook. "Op vakantie in Frankrijk", verklaarde ze. Waar ze precies was, blijft een mysterie. Ze kan duizenden kilometers gereden hebben.