Ook niet-G-sporters welkom 25 mei 2018

Tijdens de 10de G-Sportdag voor personen met een beperking in Sporthal De Warande zijn zaterdag ook gewone sportievelingen welkom. Ze kunnen er zich meten in een potje G-volleybal, rolstoelhockey, netbal, boccia, karate, rolstoelgym en heel wat andere sporten voor mensen met een handicap. "De laatste jaren investeren we fors in onze lokale G-Sportclubs. Daarnaast startten we ook een scholencompetitie op tussen reguliere en G-teams. Op deze 10de sportdag willen we ook mensen zonder beperking laten proeven van de verschillende competities", zegt schepen van sport Katrien Claus. Om 14 uur wordt ook een Festivalwip voor schutters met een handicap geopend. Er worden zo'n 200 deelnemers verwacht. Iedereen welkom op de Warandelaan van 9.30 tot 17 uur. (DVL)