Oogststoet is event van laatste decennia 25 mei 2018

De Oogstfeesten zijn verkozen tot hét evenement van de voorbije decennia in Wetteren. De verkiezingen, met rood potlood in een echt stemhokje, werd georganiseerd in het nieuwe gemeentehuis op Rode Heuvel. Carnaval, het Dernyfestival, De Sessies, Dorp van de Ronde, Kid Rock Festival, Oogststoet Massemen, de Poëziemarkt van 1968, Tuin 2012, Vuurstoet en het historisch massaspektakel Wetthra stelden er op een cultuurmarkt hun event voor en deelden cadeautjes uit aan de potentiële kiezer. Er kwamen uiteindelijk 953 Wetteraars stemmen en ongeveer één derde kleurde het bolletje achter de Oogststoet rood. Deze zomer viert de stoet haar zestigste verjaardag en is Ward Vaegenende 40 jaar voorzitter van de vzw. (DVL)