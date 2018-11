Ontdek het vernieuwde Molenbeekpad Didier Verbaere

15 november 2018

Het Molenbeekpad in Massemen werd in samenwerking met Pasar nog mooier gemaakt. Zo werden er ook houten knuppelpaden aangelegd doorheen de Molenbeekvallei, de groene ruggengraat van de gemeente. “Langs haar boorden ligt een waardevol natuurgebied. De beek kronkelt zich tussen de drassige weiden en de broekbosjes. De vele knotwilgenrijen zijn een natuurverbindingsgebied en herbergen heel wat steenuiltjes en holenbroeders. Samen met vzw Pasar werd het pad vernieuwd en kun je het samen met ons ontdekken. De focus ligtnu nog meer op trage wegen”, aldus Tijl De Bock van de Dienst Toerisme van Wetteren. Op zondag 18 november is er een gegidste wandeling van ongeveer 8 kilometer. Vertrek om 14 uur aan de Van Hauwermeirsmolen in de Watermolenstraat in Massemen. Parkeren doe je best op het Dorpsplein. De wandelig is gratis en reserveren is niet nodig. Aangepast schoeisel is aangeraden en kinderen en huisdieren zijn toegelaten.