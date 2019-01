Ontdek de vernieuwde bibliotheek met meer open ruimte Didier Verbaere

31 januari 2019

18u06 0 Wetteren Op de Markt van Wetteren opent de vernieuwde bibliotheek vrijdagmiddag 1 februari om 14.30 uur opnieuw de deuren voor het publiek. De hoofdbibliotheek sloot op 6 augustus voor grondige renovatiewerken. “Na 20 jaar met 400 bezoekers per dag, waren tapijt, meubilair, internet- en krantenhoek aan een opfrisbeurt toe”, zegt Wim Breydels, algemeen directeur van CC Nova en bibliotheek Wetteren.

De gemeente nam voor de renovatie architectenbureau Sileghem uit Zwevegem onder de arm. Architect Piet Sileghem slaagde erin om het gesloten en donkere karakter van de oude bibliotheek om te vormen naar een open ruimte. Hij maakte de aanpalende tuin ook zichtbaar van zodra je door de nieuwe en automatische schuifdeuren binnenwandelt. De oude krantenhoek vooraan maakte plaats voor een multifunctionele ruimte.

“Hier willen we onze eigen activiteiten zoals de Wetterse Gesprekken, digi-wijsneuzen of de taalsleutels voortaan organiseren. Vroeger moesten we dat telkens op een andere locatie doen”, zegt Ramses Vandenberghe, collectieverantwoordelijke van de bibliotheek. “Samen met het Cultureel Centrum Nova starten we ook met ‘Uit de platenkast van’. Dat wordt een ontdekkingstocht doorheen de platencollectie van bekende en minder bekende artiesten”, vertelt Ramses. Op de agenda staan alvast Axl Peleman (21/02), Wouter Berlaen (20/03) en Lady Linn (2/05).

Bij het binnenkomen vind je ook een hoek met leesvoer over actuele thema’s uit binnen- en buitenland en een wand met nieuwe aanwinsten. Eén van de blikvangers in de nieuwe bibliotheek is een meterslange wanddecoratie van illustratrice Kaatje Vermeire. Ook de leeshoek voor de allerkleinsten werd volledig vernieuwd en de hele ruimte kreeg extra zitplaatsen.

“We hebben de boekenrekken verlaagd en symmetrisch opgesteld in rijen. Zo krijg je meer open ruimte en meer lichtinval. En dat zonder in te boeten op de collectie en het aanbod. De info- en uitleenbalie staat in het midden, de leeshoek verhuisde naar achteren en heeft nu zicht op de tuin. We hebben ook een krantenhoek voorzien in het nieuwe lokaal dienstencentrum De Koffiebranderij waar mensen kunnen lezen buiten onze openingsuren”, gaat Ramses verder.

“Ook alle ramen werden vernieuwd en de verlichting past zich nu aan het invallende daglicht aan. Ook het tapijt en de elektriciteit werden vernieuwd en er is een krachtiger wifi-netwerk met optimaal bereik in de hele bibliotheek”, zegt Wim Breydels.

Tijdens de verbouwingen kreeg de bibliotheek tijdelijk onderdak in de oude kantoren van de belastingen op de Gentsesteenweg. “Daar konden we onze nieuwe opstelling al eens uittesten en de bezoekers waren tevreden. We verwelkomden er ook heel wat nieuwe bezoekers die hopelijk de weg naar de Markt ook vinden”, besluit Ramses. Vrijdag zijn er tal van activiteiten en optredens in de bibliotheek. En zaterdag kunnen gezinnen met kinderen er experimenteren met drukwerk en hologrammen. De bib is dan doorlopend open van 9 tot 13 uur.