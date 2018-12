Onrustwekkende verdwijning 21-jarige Toon Doesselaere in Wetteren Didier Verbaere

18 december 2018

De Federale politie is op zoek naar de 21-jarige Toon Doesselaere. Op maandag 17 december om 10.06 uur werdde jongeman voor het laatst gezien aan het tankstation Shell op de E40 in Wetteren in de richting van Brussel. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Hij tankte er toen met een lichtgroene Opel Corsa (bouwjaar 2002) met nummerplaat 1-HLT-956. Toon is 1m95 lang en mager gebouwd. Hij heeft donkerblond-lichtbruin haar. Hij draagt een bril met donker montuur. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een donkere jas, een bordeaux trui met V-hals, een donkere broek en donkere schoenen met witte zool.

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.