Onroerend erfgoeddienst Schelde Durme wil kapellen beter onderhouden Didier Verbaere

20 maart 2019

10u25 0 Wetteren De regionale onroerend erfgoeddienst IOED Schelde Durme bestaat twee jaar en koos in de Van Hauwermeirsmolen in Massemen een nieuwe raad van bestuur. De Erfgoeddienst wil met een nieuw project over kapellen om kapeleigenaars te stimuleren in het onderhoud van dit klein erfgoed, dat vaak heel waardevol en kenmerkend is voor het landschap.

Acht gemeenten uit de regio sloegen in 2017 de handen in elkaar om samen te werken aan een betere toekomst voor hun onroerend erfgoed. Het gaat om de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren en Zele. Al deze gemeenten zijn aangesloten bij Regionaal Landschap Schelde-Durme, waar de erfgoeddienst deel van uitmaakt. Jan De Graef uit Hamme werd in Massemen verkozen als voorzitter van de erfgoeddienst. Hij nam de fakkel over van Herman De Wulf uit Wetteren, die de actieve politiek verliet. Geert Mannaert uit Buggenhout neemt de rol op van ondervoorzitter.

Op 20 maart 2017 werd de erfgoeddienst officieel erkend door minister Geert Bourgeois. De jonge dienst stimuleerde reeds gemeentebesturen, kerkfabrieken, maar ook particuliere eigenaars en organisaties in een betere zorg voor hun erfgoed.