Onder invloed van drank en drugs 24 april 2018

Op de Kwatrechtsteenweg in Wetteren werd zaterdagnacht om 2 uur een 'sportieve' bestuurder die verschillende verkeersinbreuken beging, onderschept door een politiepatrouille. De bestuurder sloeg eerst op de vlucht, maar kon even later worden gevat na een achtervolging. De bestuurder had geen rijbewijs en was onder invloed van alcohol en drugs. Er werd een pv opgesteld en de persoon zal zich moeten verantwoorden voor de politierechtbank. (DVL)