Omheining zevende keer op rij stuk gereden 28 juni 2018

02u42 1 Wetteren Voor de zevende keer op drie jaar tijd heeft een vrachtwagen de omheining van Patrick Magnee uit de Koedreef in Wetteren stuk gereden, omdat de chauffeurs blind hun gps volgen en de verkeersborden negeren. Voor de man is de maat vol.

De Koedreef in Wetteren wordt al heel lang gebruikt als sluipweg richting het industrieterrein van Kwatrecht, om zo de files in de omgeving te vermijden. Maar de baan is veel te smal voor zwaar vervoer. "Er staat aan de ingang van de straat een verkeersbord dat aangeeft dat enkel tractors en aangelanden zijn toegelaten", zegt Patrick. "Maar vrachtwagenchauffeurs volgen vaak blind hun gps en proberen zich toch door onze straat te wurmen. Het gevolg is dat ik altijd in de brokken deel. Dinsdagmorgen was het al de zevende keer in drie jaar tijd dat mijn omheining is stuk gereden. Na de vorige keer, vier weken geleden, liet de stad kunststofblokken plaatsen zodat mijn omheining gespaard zou blijven. Maar die chauffeur er is toch in geslaagd om over een afstand van vijftien meter mijn omheining te vernielen." Ook zijn vrachtwagen liep heel wat schade op.





"Zeer frustrerend"

De frustratie zit bij Magnee erg hoog. Volgens zijn eerste berekeningen zal het zeker 3.000 euro kosten om alles te herstellen. De zes keren ervoor mocht de man telkens zo'n 800 euro betalen. "Het is zeer frustrerend. Ik weet echt niet wat ik moet doen. Een sluis leggen is ook geen optie, want dan kan de boer met zijn tractor niet passeren om tot op zijn weiland te geraken. Ik kan toch moeilijk zelf een bord plaatsen? Ik hoop dat de stad er iets aan doet." (JEW/DVL)