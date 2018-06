Oma Jeanine en opa Marc op N-VA lijst 05 juni 2018

02u44 0

Marc Herrebaut en Jeanine Eeckman staan op de N-VA lijst. Het koppel is bij heel wat kinderen en jongeren bekend als oma Jeanine en opa Marc. Meer dan tien jaar zijn ze actief als vrijwilliger bij de gemeentelijke kleuterschool het Kleuterboompje. Het behoud van de gemeentelijke kleuterschool ligt hen nauw aan het hart. Jeanine is oud-leerlinge van het Sint-Jozef Instituut en werkte daarna als bediende bij bpost. Marc werkte zijn hele leven bij de Belgische spoorwegen. Hij is ondervoorzitter en ledenverantwoordelijke bij N-VA Wetteren, ondervoorzitter van de beheerraad Culturele Instellingen en van de adviesraad Cultuur en Toerisme, en ook lid van de toezichtscommissie Kunstacademie Muziek & Woord en Beeldende Kunsten. (DVL)