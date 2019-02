Olie op Schelde en loos brandalarm in Shell Didier Verbaere

25 februari 2019

De brandweer van Wetteren liet maandagochtend omstreeks 10.30 uur een boot te water om een olievlek op de Schelde te bestrijden. De vlek dreef langzaam af in de richting van Melle en werd opgeruimd. En om 14.40 uur kreeg de brandweer een oproep voor een automatisch brandalarm in het Shell tankstation op de E40 in Wetteren richtig Brussel. Omdat in het servicestation niemand de telefoon opnam, werd een brandweerploeg ter plaatse gestuurd. Het bleek loos alarm. Een verbrand broodje in de oven had het alarm in werking gesteld.