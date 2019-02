Oehoe zwerft door centrum Wetteren Didier Verbaere

23 februari 2019

In het centrum van Wetteren zwerft al enkele nachten een oehoe rond. De oehoe is met zijn imposante verschijning één van de grootste uilensoorten ter wereld. De vogel dankt zijn naam aan zijn typische roep (zie fragment). De vogel heeft ook opvallende oranje tot rode ogen. Met een lichaamslengte tussen de 60 en 75 centimeter en een spanwijdte tot maar liefst 190 centimeter breed is het best wel een serieuze vogel.

Hij werd reeds gespot op de kerktoren en aan Rode Heuvel, op de site van Cordonnier en Den Blakken. Vermoedelijk gaat het om een ontsnapte vogel want in het wild komen ze nauwelijks voor in Vlaanderen. En al zeker niet in stedelijke omgevingen. Vrijdagnacht konden we een geluidsopname maken van de oehoe. Je hoort ze hieronder.