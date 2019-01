Nutz is nieuwe mascotte van Het Prullenbos Didier Verbaere

06 januari 2019

Nutz. Zo heet de eekhoorn/mascotte van het recreatiedomein Het Prullenbos in Wetteren-ten-Ede. Robin Wettinck (23) en Shana Van de Velde (23) zijn de nieuwe uitbaters van het domein en openden afgelopen weekend hun zaak. Met succes. Zaterdag was er massaal veel volk voor een reeks optredens en het eerste ontbijt in het gezellige chalet aan de visvijver zondagochtend was meteen uitverkocht . Het koppel lanceerde ook een onlinepoll voor een naam voor de nieuwe mascotte. Nutz haalde het daarbij met één stem van Hazel. De eekhoorn zal voortaan een prominente rol spelen in de promotiecampagne van het domein.