Noodoefening op Sint-Lodewijk 20 april 2018

In het MPI Sint-Lodewijk houden de hulpdiensten deze voormiddag een rampoefening in het kader van de noodplanning. Hierbij zal er mogelijk rook te zien zijn, en zullen de hulpdiensten af en aan rijden. "Het gaat om een oefening, er is dus geen reden tot ongerustheid. Door regelmatig te oefenen, zorgen de gemeente, de hulpdiensten en de school ervoor dat ze zo goed mogelijk kunnen reageren indien zich in werkelijkheid iets ernstigs zou voordoen", aldus de gemeentelijke communicatiedienst. Omwille van de privacy van de leerlingen zullen er geen beelden van de oefening verspreid worden.





(DVL)