Nog steeds vakbondsactie bij Verko Afval moet vrijdag weer binnen gehaald worden Didier Verbaere

03 januari 2019

15u12 4

Een deel van het personeel bij intercommunale Verko DDS in Dendermonde staakt ook vandaag nog steeds verder. Hierdoor is de afvalophaling in de regio Wetteren Dendermonde verstoord.

Zo’n 25 van de 170 personeelsleden legden dinsdag het werk neer. Alles draait om een dispuut tussen de directie, één werknemer en twee vakbonden dat eigenlijk reeds geregeld was. Maar over de interpretatie van dat akkoord is een rechtszaak hangende bij de arbeidsrechtbank. Daarom werd een stakingsaanzegging ingediend met acties tot 1 maart.

“De regels hierover blijven gelden. Afval dat tegen het einde van de week niet opgehaald werd, moet opnieuw worden binnengehaald en aangeboden bij een volgende ronde. We doen er alles aan om inhaalrondes te organiseren maar door de feestdagen en de extra hoeveelheid afval, is dat niet overal mogelijk”, zegt directeur Kris Verwaeren.