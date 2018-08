NMBS betaalt Chiro mislukte treinreis terug 23 augustus 2018

De NMBS betaalt de treinreis van Chiro Overschelde uit Wetteren integraal terug. De Chiro vertrok op 31 juli met 97 leden op groepsreis naar hun kampplaats in Heist-op-den-Berg. Maar de vooraf gereserveerde plaatsen bleken toen niet voorhanden. Ook een aantal fietsen mochten niet mee aan boord van hetzelfde rijtuig. En bij een volgende rit verscheurde een conducteur vijf go-passen omdat een aantal ritten nog niet waren ingevuld. Na klachten op sociale media en onze krant verontschuldigde de NMBS, inclusief topvrouw Sophie Dutordoir, zich uitvoerig bij de groep en beloofde compensaties. "NMBS is bereid onze gehele gereserveerde groepsreis terug te storten. Ook krijgen wij vijf nieuwe go-passen opgestuurd, om de gescheurde exemplaren te compenseren. Volgende week mogen we onze ervaringen ook delen in 'De Inspecteur' op Radio 2. Door de compensatie en de goede afhandeling van de zaak, zullen wij in het vervolg weer met plezier gebruikmaken van de diensten van NMBS", laat Sophie De Gussem van Chiro Overschelde weten. De NMBS belooft ook bijkomende vorming aan de conducteurs om problemen met Go-Pass in de toekomst te vermijden. (DVL)