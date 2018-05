Nieuwe uitbater voor Kasteeltje De Warande 30 mei 2018

Laurence Rosseel wordt op 1 september de nieuwe uitbater van het Kasteeltje De Warande in Wetteren. Dat meldt ze op haar Facebookpagina. De overeenkomst werd afgelopen maandag met het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) ondertekend. Het Kasteeltje op het sport- en recreatiedomein is de cafetaria met bijkomende (vergader)zalen aan het openluchtzwembad. De concessie met de huidige uitbater verloopt na het zomerseizoen. De naam van de zaak veranderd in La Koer. Een verwijzing naar het voormalige domein La Court. Laurence wil er aandacht besteden aan lokale producten en koffies, ontbijt, lunch en snacks en het gebruik van de zalen verder promoten. (DVL)