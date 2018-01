Nieuwe uitbater Kasteeltje gezocht 02u50 0

De gemeente Wetteren schrijft een nieuwe concessie uit voor de uitbating van Kasteeltje De Warande op het gelijknamige sportdomein met openluchtzwembad aan de Warandelaan. De nieuwe overeenkomst gaat in op 1 september dit jaar en duurt 9 jaar. Voor geïnteresseerden wordt een plaatsbezoek georganiseerd op woensdag 24 januari om 15 uur. Het voorstel moet uiterlijk op donderdag 15 februari om 14 uur ingediend worden op Rode Heuvel 1. Je vindt alle details op www.wetteren.be. Info via roos.coppens@wetteren.be of 09/369.00.50. (DVL)