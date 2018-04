Nieuwe servers, bureaustoelen en keuken voor politie 06 april 2018

De politieraad van de zone Wetteren zet het licht op groen voor de aankoop van nieuwe servers voor het commissariaat op de Zuiderdijk. Voor de aankoop, onderhoud en updates van de netwerkservers is 163.000 euro voorzien. De agenten krijgen ook nieuwe ergonomische bureaustoelen. De huidige zijn ondertussen elf jaar in gebruik en versleten. De politieraad keurde de aankoop voor 7.000 euro goed. Ook het ICT lokaal in het politiehuis krijgt nieuwe opbergrekken ter waarde van 2.000 euro. En de keuken wordt vernieuwd voor een bedrag van 25.000 euro. Net als cel 4, die grondig aan renovatie toe is. Er komt een nieuw bed, bediening voor de vloerverwarming en er wordt geschilderd. Een investering van 8.000 euro. Voor de motards wordt ook nieuwe zomerkledij en oranje motorvesten voor een bedrag van 10.000 euro aangekocht. Er worden ook bluetooth systemen voor de communicatie op de tweewielers voorzien voor een bedrag van 9.400 euro. (DVL)