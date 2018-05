Nieuwe pui aan oud gemeentehuis bijna klaar 16 mei 2018

De restauratie van de pui aan het oude gemeentehuis op de Markt is op enkele details na voltooid. Enkel de verlichting, bloembakken en een nieuwe vloer aan de ingang van het Heemkundig Museum ontbreken nog. Het dossier sleept al meer dan tien jaar aan. De constructie in natuursteen zakte millimeter per millimeter weg en werd de voorbije jaren gestut met betonnen blokken. Het duurde 6 jaar eer het Agentschap Onroerend Erfgoed de subsidie toekende. Pas vorig jaar werden de centen gestort en kon in oktober de aannemer de pui ontmantelen, opkuisen en terugplaatsen. Vlaanderen kende 80 procent of 107.000 euro toe aan het project. Zodra de nieuwe vloer is gegoten kan ook de ingang van het museum aan de Markt weer worden gebruikt. Wetteren wil op lange termijn het oude gemeentehuis restaureren. (DVL)