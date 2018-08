Nieuwe picknick bank langs Schelde 30 augustus 2018

02u42 0

Vanaf zaterdag 2 september kan je langs de Schelde in Wetteren verpozen op een nieuwe picknickbank op de dijk aan het water. Je vindt ze langs het nieuwe fietspad tussen Wetteren en Schellebelle. Het Regionaal Landschap en haar partners voorzien nog 11 nieuwe picknickplaatsen langsheen de Schelde in het project Rivierpark Scheldevallei. De opening van de banken gaat gepaard met muziek, een hapje en een drankje tussen 14 en 17 uur. De picknickbank is een ideale stopplaats langs de fietsroute 'Fietsen in het spoor van de Rechtvaardige Rechters' en de wandeling 'Bloeiend Oost-Vlaanderen'. (DVL)