Nieuwe kleuterschool 't Klimopje open

Foto Didier Verbaere Raymonda Verdyck en Tania De Smedt met de kleuterjuffen.

Sinds eind vorig schooljaar zitten de kleuters van Kleuterschool 't Klimopje in de Kapellestraat in Wetteren in een gloednieuw gebouw. Afgelopen weekend werd het gebouw met drie klaslokalen en polyvalente ruimte officieel ingehuldigd door Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO!. Ook Tania De Smedt, algemeen directeur van de Scholengroep, kwam het schoolteam proficiat wensen. De wijkafdeling van Campus Kompas kende de laatste jaren een forse stijging van het aantal leerlingen. In 2015 liet de Scholengroep de oude paviljoenen afbreken en verving ze door een modern en ruimer schoolgebouw. Een investering van 720.000 euro. Ook de speelplaats werd vernieuwd. "Doordat 't Klimopje volop in het groen ligt, is er plaats voor een grote speelweide en kinderboerderij", zegt juf Véronique. Zij is samen met haar collega Isabelle al jaren één van de vertrouwde gezichten van de school. "We zetten als school erg hoog in op zorg en begeleiding, ook voor kinderen met speciale behoeften. Kleine maatregelen kunnen een immens verschil geven", zegt ook zorgcoördinator Mikaëla De Graeve. "Kinderen een thuis bieden in een veilige omgeving, is onze grootste uitdaging en missie", besluit Verdyck. (DVL)