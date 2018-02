Nieuwe gemeenteraadszaal, oude manier van stemmen 24 februari 2018

De gemeenteraad van Wetteren kwam donderdagavond voor het eerst samen in het nieuwe gemeentehuis op Rode Heuvel achter de Sint-Gertrudiskerk. De raadsleden kregen eerst een rondleiding in het nieuwe gebouw en nadien een woordje uitleg over het, ook al nieuwe, stemsysteem voor de agendapunten. Dat moet voortaan elektronisch gebeuren maar al bij het eerste agendapunt sputterde de stemcomputer tegen waarna voorzitter Albert De Geyter het vertrouwde stemmen met handopsteking weer invoerde.





Gemeenteraadslid Walter Govaert (Open Vld/Respect) stuurde zijn kat naar de zitting. "Ik wil op die manier afstand nemen van het bijna 12 miljoen euro kostende tweede gemeentehuis", stelt hij. (DVL)