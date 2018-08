Nieuwe fietsers- en voetgangersbrug morgen open 31 augustus 2018

02u35 0

Vanaf zaterdag 1 september zal de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug in Wetteren gebruikt kunnen worden. De eigenlijke brug lag al een tijdje op zijn plaats, maar de aanloophelling, de trap en de brugleuningen moesten nog worden afgewerkt.





Ook de werken aan de Tragelweg zijn achter de rug. De straat werd voorzien van een aantal nieuwe parkeerplaatsen en twee kiss & ride-zones. De heraanleg van het pleintje Kapellendries staat nog op de planning na de afbraak van de oude brug. De oude brug, de 'passerelle', zal eind september worden afgebroken. In een latere fase zal nog een groene promenade worden aangelegd in het verlengde van de aanloophelling in de richting van Gent. Die promenade zal dan doorlopen tot aan de wegbrug, vlak buiten het centrum van Wetteren.





(DVL)