Nieuwe directeur in Mariagaard Didier Verbaere

07 november 2018

Liesbet Jacobs is sinds 1 november de nieuwe directeur voor de tweede en derde graad van Mariagaard aan de Oosterzelesteenweg. Zij zal de school leiden in nauwe samenwerking met een vernieuwd directieteam. Liesbet Jacobs heeft de voorbije 28 jaar een onderwijscarrière uitgebouwd als leraar in het Don Boscocollege van Zwijnaarde en als lector aan de Arteveldehogeschool. En ze was lid van het directieteam van het Bernardustechnicum in Oudenaarde.