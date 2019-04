Nieuwe brug Wetteren dicht voor werken Didier Verbaere

05 april 2019

14u00 4 Wetteren De nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Schelde in Wetteren gaat maandag dicht voor werken aan de toplaag.

“Tijdens de wintermaanden was het regelmatig glad in de bocht van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Schelde. Om de afwatering daar te verbeteren zal tijdens de paasvakantie een gespecialiseerd onderaannemer in opdracht van De Vlaamse Waterweg de epoxybekleding op de brug aanpassen”, meldt de gemeente Wetteren.

Vanaf maandag 8 april om 8 uur wordt de fiets- en voetgangersbrug volledig afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen de autobrug gebruiken om de Schelde over te steken. De werken worden uitgevoerd in de paasvakantie om de hinder voor de passanten met heel wat schoolgaande jeugd te beperken. “De aannemer stelt alles in het werk om de werken zo vlot mogelijk te laten verlopen. Deze werken zijn echter sterk weersafhankelijk en kunnen niet worden uitgevoerd bij hevige regen.”