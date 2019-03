Nieuwe bedevaartroute trekt van Aalst naar Massemen Didier Verbaere

26 maart 2019

13u27 0 Wetteren Het Europees Cultureel netwerk van Sint Maartenorganisaties in Europese landen werkt, in samenwerking met vele culturele en toeristische organisaties, dorpen en steden in Nederland, Vlaanderen en Frankrijk aan één van de vier Europese culturele Sint Maartenroutes, van Utrecht naar Tours. Het traject Aalst, Lede, Wetteren is het eerste gerealiseerde traject van deze nieuwe bedevaartwandeling. Op 28 april wordt de route ingewandeld.

Cultuur, duurzaamheid, Sint Maarten, het thema oorlog en vrede én natuur spelen hierin een grote rol. “Bevordering van eenheid in verscheidenheid in de eenwording van Europa, waarbij het delen door Sint Maarten als symbool is uitgeroepen door de Raad van Europa. Het Martinuspad is de naam van een wandelpad ‘in ontwikkeling’ dat loopt via soms bestaande paden zoals het Waterliniepad en niet bestaande wandelpaden, van Utrecht naar de Belgische grens. Van in Bergen-op-Zoom gaat het verder naar Tours door Vlaanderen, waar het onder Ieper Vlaanderen zal verlaten. De Franse route staat al vast. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de realisering van het Nederlandse Martinuspad. Ook het Vlaamse Martinuspad is in volle voorbereiding, maar Wetteren is dus al klaar met zijn huiswerk”, zegt Tijl De Bock van de dienst Toerisme.

Op zondag 28 april zal de nieuwe bedevaartroute ingewandeld worden. Afspraak om 9 uur op de grote markt van Aalst waarna men via Lede langs de trage wegen naar Massemen, deelgemeente van Wetteren, zal stappen. In Massemen kan je vervolgens genieten van de molenfeesten en een heuse ambachtenmarkt. Inschrijven is wel noodzakelijk en dat kan via toerisme@wetteren.be.