Nieuw plein op Kapellendries en Scheldebrug nu ook officieel geopend Kapellendries volgend jaar weer twee maanden dicht voor aanleg fietspad Didier Verbaere

23 december 2018

19u34 0

Het nieuwe pleintje op Kapellendries en de Tragelweg langs de Schelde in Wetteren werden samen met de fiets- en voetgangersbrug nu ook officieel geopend. De nieuwe brug over de Schelde werd reeds vier maand geleden in gebruik genomen. Maar het plein aan de voet van de brug kon pas worden ingericht na de afbraak van de oude passerelle.

De bouw van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug in Wetteren was nodig. De oude brug was na zestig jaar versleten en bovendien te laag voor de hogere containerschepen die vandaag op de Schelde varen. De nieuwe brug, met een pyloonmast van 50 meter hoogte, verbindt Overschelde met het nieuwe stadsdeel op Rode Heuvel achter de Sint-Gertrudiskerk. Een zachte helling van 170 meter brengt dagelijks honderden fietsers en voetgangers van de ene naar de andere oever.

Nieuw plein

“Het nieuwe pleintje op Kapellendries is een mooie ontmoetingsplaats geworden. De Tragelweg kreeg nieuwe parkeerplaatsen en kiss-and-ride zones. En de kaaimuur in het verlengde van de brug wordt later onder handen genomen als groene promenade. We willen ons ook verontschuldigen voor de overlast die de werken de laatste maanden veroorzaakte”, vertelt burgemeester Alain Pardaen.

Drie maanden was er slechts enkel verkeer toegestaan op Kapellendries en dat zorgde voor een serieus verkeersinfarct. En de ellende is helaas nog niet voorbij. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil volgend jaar een strook fietspad aanleggen aan de overkant van het nieuwe plein. Hiervoor zal op een deel van Kapellendries opnieuw voor twee maanden slechts eenrichtingsverkeer toegelaten zijn.

En op lange termijn zijn er plannen voor de aanleg van een fietspad over de hele lengte van Kapellendries. Hiervoor moeten wel nog elf woningen worden aangekocht of onteigend. Een timing voor deze werken is er nog niet. De werken voor de bouw van een nieuwe brug, de afbraak van de oude en de aanleg van de omgeving heeft in totaal 2,5 jaar in beslag genomen. En bood Wetteren een nieuwe skyline.