Nieuw onderzoek bij verdachte op moord Jean Vercarre in Wetteren na familiaal geweld Nieuwe partner deelde al meermaals in de klappen Didier Verbaere

27 februari 2019

17u13 0 Wetteren De politie en recherche voerden deze middag een huiszoeking uit in de woning van Rolande V.R. aan de Brusselsesteenweg in Wetteren na een melding van familiaal geweld. De vrouw is nog steeds de hoofdverdachte in de verdwijningszaak van haar toenmalige partner Jean Vercarre (68)in juni 2016. Hoogoplopende discussies en ruzies met geweld lopen als een rode draad door haar relationele leven. Dat meldden verschillende getuigen. Na de verdwijning van Vercarre en haar voorarrest en elektronisch toezicht knoopte ze een nieuwe relatie aan. Ook nu deelde haar nieuwe partner al meermaals in de klappen zo blijkt.

De politie zakte woensdagmiddag massaal naar de woning af. De omgeving werd nauwlettend in de gaten gehouden. En om 13 uur werd een deur van het huis ingebeukt en de woning doorzocht. Agenten droegen er een zak met spullen, kledij en een handtas naar buiten. “De huiszoeking vandaag kaderen niet in het lopende onderzoek naar de verdwijning maar situeren zich in de familiale sfeer. Meer kunnen we op dit ogenblik niet kwijt”, zegt commissaris Vic De Loof van de politiezone Wetteren.

Maar dat er opnieuw een serieus haar in de boter zat tussen Rolande V.R. en haar nieuwe partner is wel duidelijk. Wie de politie verwittigde en waar beide bewoners zich bevinden, wil de politie niet kwijt. “Er zijn geen mensen opgepakt of aangehouden. Waar R.V. zich momenteel bevindt, kunnen we in het belang van het onderzoek niet zeggen”, zegt De Loof.

Nieuwe relatie

Na de verdwijning van haar partner, haar voorwaardelijke hechtenis en elektronisch toezicht, begon ze een nieuwe relatie. Haar nieuwe partner trok bij haar in aan de Brusselsesteenweg in Wetteren. Het huis aan de Kalkensteenweg waar Vercarre verdween, is nog steeds verzegeld naar aanleiding van de verdwijningszaak. Zij blijft erbij dat ze niks met zijn verdwijning te maken heeft.

Volgens onze bronnen verloopt ook deze nieuwe relatie niet zonder slag of stoot. Er waren de jongste maanden al meerdere tussenkomsten door de politie na meldingen van ruzies met geweld. De nieuwe partner zou zelfs al tweemaal van de trap ‘gevallen’ zijn. Maar er werd dus nog nooit officieel een klacht ingediend.

Na de verdwijning van Vercarre verdween Rolande naar Frankrijk. Ze werd in september 2016 gearresteerd toen ze weer in Melle opdook. Volgens haar was Jean naar het buitenland vertrokken om een nieuw leven te beginnen na een behandeling voor een hersentumor. De politie voerde sinds de verdwijning in 2016 opgravingen uit in de tuin en in woningen van Rolande in Wetteren en Beveren. Daar werden zelfs de vloeren van een café aan de Bijlstraat opengebroken.

Ook in Arville, een kleine deelgemeente van Saint-Hubert, werd gezocht. Een chaleten de vijvers achter hun verblijf werden grondig doorzocht, zonder resultaat. Volgens een buurvrouw was Jean een zeer sympathieke man. “Iemand die iedereen te hulp stond. Met Rolande kwam ik ook goed overeen. Al was het duidelijk dat zij het met hem niet goed kon vinden. Ik hoorde hen vaak ruziemaken”, vertelde de buurvrouw ons toen. Dezelfde verhalen hoorden we ook bij de buren in Wetteren. Maar tot op vandaag loopt elk spoor naar de verdwijning dood.