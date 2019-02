Nieuw onderzoek bij moordverdachte Jean Vercarre in Wetteren in zaak familiale sfeer Didier Verbaere

27 februari 2019

13u56 0 Wetteren Politie en recherche van Wetteren hebben deze middag een huiszoeking uitgevoerd in de woning van Rolande VR aan de Brusselsesteenweg in Wetteren. Zij is nog steeds de Politie en recherche van Wetteren hebben deze middag een huiszoeking uitgevoerd in de woning van Rolande VR aan de Brusselsesteenweg in Wetteren. Zij is nog steeds de hoofdverdachte in de verdwijning van haar partner Jean Vercarre (68). De man verdween half juni 2016 uit zijn huis aan de Kalkensteenweg en is sindsdien spoorloos. Het onderzoek van deze middag heeft echter niks met zijn verdwijning te maken.

Woensdagmiddag kwam de politie massaal naar de woning. De omgeving werd nauwlettend in de gaten gehouden. En om 13 uur werd een deur van het huis ingebeukt en de woning doorzocht. Agenten droegen er een zak met spullen naar buiten. “De huiszoeking vandaag kaderen niet in het lopende onderzoek naar de verdwijning van Jean Vercarre maar situeren zich in de familiale sfeer. Meer kunnen we op dit ogenblik niet kwijt”, zegt commissaris Vic De Loof van de politiezone Wetteren.

Na de verdwijning van haar partner, haar voorwaardelijke hechtenis en elektronisch toezicht, begon ze een nieuwe relatie. Haar nieuwe partner trok bij haar in aan de Brusselsesteenweg in Wetteren. Volgens onze bronnen verloopt deze relatie ook niet zonder slag of stoot. Er waren al meerdere tussenkomsten van de politie voor partnergeweld. De nieuwe partner zou zelfs al tweemaal van de trap zijn gevallen. Maar er werd nooit klacht ingediend. “Ook vandaag zijn geen verdachten opgepakt of arrestaties uitgevoerd en raakte niemand gewond”, benadrukt commissaris De Loof. Hij bevestigt wel dat de vrouw niet meer onder elektronisch toezicht staat en dat ze nog steeds een verdachte is in de verdwijningszaak.

Na de verdwijning van Vercarre verdween Rolande naar Frankrijk. Ze werd in september 2016 gearresteerd toen ze weer in Wetteren opdook maar bleef ontkennen iets met de zaak te maken te hebben. Over 180.000 euro die werden afgehaald van de rekening van het koppel, bleef ze op de vlakte. Volgens haar was Jean naar het buitenland vertrokken om een nieuw leven te beginnen na een behandeling voor een hersentumor. De politie voerde ondertussen opgravingen uit in de tuin en in woningen van Rolande in Wetteren en Beveren. Daar werden zelfs de vloeren van een café aan de Bijlstraat opengebroken. Ook in de Ardennen werd gezocht. Maar tot op vandaag loopt elk spoor dood.

Rolande V.R., de partner van Vercarre en hoofdverdachte in dit moordonderzoek, zat na maanden cel thuis onder elektronisch toezicht met een enkelband. Maar de raadkamer verlengde haar elektronisch toezich vorig jaar niet. Ze blijft een verdachte maar is voorwaardelijk vrij in afwachting van het onderzoek.