Nieuw logo en huisstijl tonen Wetteren 'verrassend anders'

Foto Didier Verbaere Banners met de nieuwe slogan en logo van de gemeente.

Wetteren, verrassend anders. Dat is de slogan bij de nieuwe huisstijl van de gemeente Wetteren. Meteen werd een nieuw logo voorgesteld. De dubbele V staat voor verrassend, verfrissend, veelzijdig, vernieuwend. In het lettertype komen ook de bochten van de Schelde terug. "Het oude logo was 15 jaar in gebruik. Wetteren heeft sindsdien 2.000 extra inwoners, 12 nieuwe straten, een nieuw sportcomplex, een nieuw stadsdeel achter de kerk, een nieuw lokaal dienstencentrum en een nieuw cultureel centrum. We zijn een gemeente in beweging en het werd dus tijd dat we onze manier van communicatie en uitstraling vernieuwden", zegt burgemeester Alain Pardaen (CD&V). Het logo en de bijhorende huisstijl werden ontworpen door het Wetterse ontwerpbureau Soon. "Wetteren heeft veel verrassende plaatsen. Vandaar de slogan verrassend anders. Ook de beelden die we de komende maanden gebruiken zullen vanuit een verrassend perspectief zijn genomen", zegt An Tondeleir van Soon. Het nieuwe logo wordt geleidelijk ingevoerd. Half januari komt er ook een nieuwe website. (DVL)