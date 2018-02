Nieuw gemeentehuis opent op 5 februari DIENSTEN VERHUIZEN NAAR GEBOUW OP RODE HEUVEL DIDIER VERBAERE

01 februari 2018

02u49 0 Wetteren De Wetterse gemeentediensten en de jeugddienst zetelen vanaf 5 februari in 'Het Gemeentehuis', een gloednieuw gebouw op Rode Heuvel, tussen de Sint-Getrudiskerk en de Schelde. Met man en macht werd de afgelopen dagen gewerkt aan de verhuis uit het verouderde en te kleine gemeentehuis op de hoek van de Markt en de Kerkstraat.

Het nieuwe gemeentehuis maakt deel uit van het project Wetteren aan de Schelde achter de Sint-Gertrudiskerk, waar een heel nieuw stadsdeel werd neergepoot. De jongste weken werd met man en macht gewerkt aan de verhuis van alle dossiers en diensten van het gemeentebestuur. Maandag gaat de balie er open voor het grote publiek.





Er werd ook een compleet nieuwe voetgangers- en fietsbrug gebouwd die in de loop van de komende weken operationeel moet zijn en rechtstreeks toegang biedt tot Rode Heuvel en het centrum van de gemeente. Het gemeentehuis kost het bestuur een kleine 8 miljoen euro. "De ruwbouw kost tussen de 3 en 4 miljoen euro, maar is eigenlijk volledig gefinancierd met ons deel van de opbrengst van de verkoop van appartementen in het project. Daarnaast hebben we fors geïnvesteerd in een extra verdieping, afwerking, interieur, de balie en nieuwe ICT. We wilden dit moment aangrijpen om een compleet nieuwe dienstverlening te implementeren. Dit nieuwe gemeentehuis is gebouwd voor de komende 50 tot 100 jaar, dus op zich valt de investering nog mee", weet schepen van Financiën Herman Strobbe (Eén Wetteren).





Nieuwe dienstverlening

"In het gemeentehuis zelf moet de bezoeker slechts op één plaats zijn: het balieplein op Rode Heuvel. Hier bevinden zich een onthaal, balies en spreekruimtes", weet Veerle Baert van de Dienst Communicatie. "Er zal bijna volledig op afspraak worden gewerkt, zodat de wachttijd voor de bezoeker vermindert en er efficiënter kan worden gewerkt. Voor zaken die minder dan vijf minuten duren, is geen afspraak nodig. Twijfel je of je een afspraak moet maken? Kijk dan op de website of bel naar het klantencontactcenter. Een afspraak maken doe je via de site, telefonisch of aan het onthaal. De website van de gemeente wordt helemaal vernieuwd met steeds meer mogelijkheden om van thuis uit je vragen te stellen en documenten aan te vragen. Er komt ook een nieuw logo. Wie telefonisch contact opneemt met de gemeente, wordt steeds geholpen door het klantencontactcenter. De medewerkers van dit nieuwe team beantwoorden je vragen en verwijzen door indien nodig", aldus Veerle. Ook het OCMW krijgt een plaats in het nieuwe gemeentehuis. Alle eerste contacten vinden daar plaats. Dat kan gaan om een vraag om steun, maar ook om vragen rond kinderopvang, huishoudhulp of seniorenvoorzieningen.





Toegankelijk

Het gebouw is heel goed toegankelijk en vlot te bereiken. Van op de Markt is er het nieuwe pad naast de kerk. Je kan ook in de Marktdreef de trap nemen.





Vertrek je vanop de Scheldekaai dan is er een lift, trap of glooiende helling. Ook de openingsuren van het gemeentehuis veranderen op basis van een bevraging bij het publiek. Je kan er voortaan terecht van maandag tot donderdag van 9 tot 13 uur, op vrijdag van 9 tot 12 uur en op dinsdag van 15 tot 20 uur. De opening op donderdagnamiddag wordt vervangen door een opening op woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur, wat beter aansluit bij de vraag van de bezoekers.