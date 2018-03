Nieuw gemeentehuis opendeurt 13 maart 2018

Het gloednieuwe gemeentehuis op Rode Heuvel in Wetteren zet op 24 en 25 maart de deuren open. Er zijn doorlopend rondleidingen voor alle geïnteresseerden met een woordje uitleg en een exclusieve kijk achter de schermen. Afsluiten doe je met een drankje. Ook kinderen zijn welkom, voor hen is er een alternatieve kinder-doe-route. De rondleidingen zijn gratis, maar vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dat kan via www.wetteren.be. (DVL)