Nieuw bestuur voor jarig VIEF 17 februari 2018

In Wetteren werd tijdens de viering van 25 jaar VIEF in zaal Korenbloem ook het nieuwe bestuur voorgesteld. VIEF is de voormalige Liberale Bond voor Gepensioneerden (LBG) en telt, ondanks de breuken in de liberale familie in de gemeente, nog heel wat leden en oudgedienden van de partij. Voorzitter is Jean-Pierre De Somere. Bestuursleden zijn Carla De Meyer, Christine Prieels, Jozef Stevens en Rudy Martens. (DVL)