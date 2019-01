Nederlandse misdaadreeks in Wetters gemeentehuis Nieuw toeristisch aanbod in Wetteren Didier Verbaere

09 januari 2019

11u04 0

Weg van Wetteren. Zo heet de nieuwe toeristische brochure van de Dienst Toerisme. De slogan werd vorig jaar gelanceerd via de digitale kanalen van de gemeente. Ook Nederlanders vonden ondertussen de weg naar Wetteren. “Het oud gemeentehuis werd onlangs uitgekozen voor de opnames van een Nederlandse misdaadserie en we werden deze week nog gecontacteerd door de Nederlandse zender RTL 4 om een reportage in ware Vlaanderen Vakantieland stijl te maken over Wetteren”, zegt Tijl De Bock van de Dienst Toerisme.

“In de brochure ‘Weg van Wetteren’ kan je alle must do’s terugvinden, alles over fietsen en wandelen in Wetteren, alle sport- en recreatiemogelijkheden, de logeermogelijkheden en een nieuw aanbod voor individuele en groepsuitstappen. Zo is er een cultureel culinaire tocht met middagmaal, Wetters bier en Wetterse vlaaien op unieke locaties. En een rondleiding rond de reuzen en vrouwenzaken met fascinerende weetjes over kasteelvrouwen, kamermeisjes en kokkinnen. Verder staat een wervende muziekclip die we zullen gebruiken voor citymarketing, gebracht door lokale artiesten, op de planning”, besluit Tijl.