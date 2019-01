Natuurpunt zet wielerteam Expeditie in de bloemen Didier Verbaere

25 januari 2019

15u48 0

Tijdens de nieuwjaarsreceptie zette Natuurpunt Scheldeland in Wetteren vier leden van Mountainbike Club 2manybikers uit Massemen in de bloemen. Dietbrand Van Durme, Giovanni Bauwens, Joost Grillaert en Bart Ronsmans namen voor de afdeling deel aan Expeditie Natuurpunt. Zij werkten in juni een tweedaagse fietstocht van 250 kilometer af tussen Mechelen en Diksmuide en zamelden zo fondsen in voor de natuur.

“Tijdens ‘Expeditie Natuurpunt’ zorgden ze voor een geweldig resultaat: samen met onze Natuurpuntafdeling zamelden zij liefst 5865 euro in voor ons project ‘Serkampse Bosgordel’. Een schitterend bedrag, waarmee we hopelijk de bossen rond de dorpskern verder kunnen versterken”, aldus afdelingsvoorzitter Antoon Blondeel. Er werd onder meer een succesvolle spaghettiavond, een fietstocht en een wijnverkoop georganiseerd.