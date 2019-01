Natuurpunt Scheldeland maakt rijk geïllustreerd boek over de Kalkense Meersen 200 pagina’s met tientallen foto’s natuurpracht in beeld Didier Verbaere

15u17 0 Wetteren Natuurpunt Scheldeland werkt momenteel aan “Meandertaal, Kalkense Meersen, eeuwenoud en springlevend”, een eerste en rijk geïllustreerd naslagwerk over haar natuurgebied in de Kalkense Meersen. De publicatie is voorzien half mei. Vooraf intekenen kan vanaf nu via de website van de afdeling.

Natuurpunt Scheldeland beheert vele hectaren natuurgebied in het meersengebied langs de Schelde in Wetteren, Laarne, Wichelen en Berlare. Maar nooit eerder werd het gebied op een grondige manier in boek in beeld gebracht. Er waren wel publicaties in toeristische brochures en tijdschriften. Daar komt nu verandering in met Meandertaal, Kalkense Meerden, eeuwenoud en springlevend.

“In dit boek belichten we de oorsprong van het landschap, de rijke natuur van de Kalkense Meersen, de geschiedenis en het gebruik door de eeuwen heen. Vroegere en huidige gebruikers van het gebied komen aan het woord, en we geven een overzicht van 30 jaar natuurbeheer in het gebied, evenals de rol die Natuurpunt daarin gespeeld heeft”, zegt Piet Snoeck van de werkgroep die reeds anderhalf jaar werkt aan het boek.

Foto’s van leden, natuurfotografen en bezoekers spelen een belangrijke rol in het 200 bladzijden dikke naslagwerk. Verder werpt het boek een licht op de toekomstige ontwikkelingen. “Aan de hand van 3 uitgestippelde wandelroutes en een uitgebreide toelichting over natuur en cultuur nodigen we de lezer uit om zelf op verkenning te gaan”, zegt Piet.

Natuurpunt Scheldeland lanceert het boek half mei aan de prijs van 34 euro. Wie intekent voor 1 april krijgt een vermelding in het boek en kan het aankopen aan 29 euro. Je inschrijving wordt pas definitief na storting van het juiste bedrag op rekeningnummer BE79 0018 5236 3833 van Natuurpunt Scheldeland. De opbrengst gaat integraal naar de verdere uitbouw van het natuurgebied Kalkense Meersen. Het boek kan worden afgehaald of opgestuurd. Tijdens het weekend van 18 mei organiseert Natuurpunt ook een Duizend soorten weekend en gaan vrijwilligers op zoek naar 1000 insecten, planten, vogel en andere diersoorten in het gebied. Er zal ook veel animatie zijn en informatie te vinden zijn over de Kalkense Meersen. Alle info op www.natuurpuntscheldeland.be.